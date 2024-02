Sciences Les progrès scientifiques agricoles insufflent un vent nouveau à Truong Sa Dans un environnement où les conditions climatiques difficiles posent des défis aux habitants et soldats, l’application des progrès scientifiques et technologiques dans l’agriculture a permis de redonner vie aux arbres et potagers des îles de Truong Sa (Spratleys).

Société Le marché du travail vietnamien devrait se redresser en 2024 Le marché du travail vietnamien est sur le point de rebondir en 2024, grâce à un meilleur pouvoir d’achat favorisé par une reprise de l’investissement privé et une réforme des salaires, selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Société Le programme "Des familles vietnamiennes avec des étudiants lao et cambodgiens” resserre l’amitié Le programme "Des familles vietnamiennes avec étudiants lao et cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville" a été mis en œuvre efficacement par le Front de la Patrie de la ville et ses organisations membres, contribuant à resserrer les relations entre le peuple du Vietnam et celui du Laos et du Cambodge.

Société Sept pêcheurs en détresse sauvés au large de Quang Nam Le Haut Commandement de la région 2 de la Garde-côte a sauvé le 22 février sept pêcheurs en détresse au large de la province centrale de Quang Nam.