Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 29 janvier à Hanoi la nécessité de construire le droit et de perfectionner les institutions lors d’une réunion thématique du gouvernement sur la construction de lois.

Les ressources proviennent de la pensée, la force motrice provient de la l’innovation et la puissance provient du peuple, a-t-il déclaré, affirmant que les institutions, les mécanismes et les politiques sont les ressources du développement.

Il faut donc opérer des changements de mentalité dans la construction du droit, avoir des mécanismes et politiques pour mobiliser des synergies pour le développement, innover dans les méthodes de travail pour créer de nouvelles ressources, forces motrices et inspirations pour le développement, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a fait ces remarques en présidant les débats sur le projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la loi sur la garde, le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains (amendée), le projet de loi sur le notariat (amendée), ainsi que la proposition sur l’élaboration de la loi sur l’exécution des jugements civils (amendée) et de la loi sur l’impôt sur les revenus des entreprises (amendée).

Il a demandé aux ministères et aux secteurs de réceptionner sérieusement et pleinement les avis pertinents des membres du gouvernement, de rester à l’écoute des experts, de la communauté des entreprises et de la population, de consulter les expériences internationales pour perfectionner ces textes et les soumettre conformément aux règles en vigueur.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé de renforcer la décentralisation des pouvoirs liée à l’attribution des ressources, à l’inspection, à la supervision et au contrôle du pouvoir ; d’élaguer et de simpifier les procédures administratives ; de supprimer les goulots d’étranglement et fluidifier les ressources de développement, de réguler l’activité économique selon le mécanisme de marché à orientation socialiste. – VNA