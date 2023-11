Livre du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï, 24 novembre (VNA) – Le livre récemment publié du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong est une source de référence inestimable pour des générations de responsables engagés dans les affaires étrangères et la diplomatie, contribuant à construire une diplomatie vietnamienne globale et moderne, ont déclaré les experts et les diplomates.L’ouvrage sur la construction et le développement de la diplomatie vietnamienne, profondément imprégné des caractéristiques du « bambou vietnamien », est divisé en trois parties, la première se concentrant sur le rôle important et les contributions majeures de la diplomatie à la construction et à la défense nationales.La deuxième partie – Les affaires étrangères du Vietnam pour l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement – rassemble 78 discours, écrits, interviews, lettres et messages du Secrétaire général lors d'activités et de forums diplomatiques bilatéraux et multilatéraux, montrant une coordination étroite et harmonieuse entre les piliers diplomatiques de la diplomatie de Parti à Parti, d’État à État et de peuple à peuple.La troisième partie porte sur les caractéristiques des affaires étrangères et de la diplomatie du pays. Il présente 52 opinions d’experts internationaux, de politiciens, de diplomates, de chercheurs sur le rôle et les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la formation et au développement de la politique extérieure globale et moderne du Vietnam. Il comprend également des souvenirs, des impressions et des histoires partagées par des diplomates, des journalistes et des expatriés vietnamiens qui ont accompagné ou rencontré le dirigeant lors de ses visites et voyages de travail dans le pays et à l'étranger, reflétant leur sentiment, leur respect et leur confiance pour le Parti et la direction du Secrétaire général.L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a déclaré que dans le passé, de nombreux documents et livre s avaient été écrits sur la diplomatie et les affaires étrangères du Vietnam, mais que celui-ci est le premier à approfondir explicitement la nature du secteur diplomatique du Vietnam et à mettre en évidence des orientations très claires et spécifiques pour le travail.Il a également partagé le même point de vue avec des experts qui ont déclaré que cet ouvrage avait élevé le cadre théorique et la réflexion pratique concernant la politique extérieure du Vietnam.De nombreux universitaires et experts au Laos ont fait des commentaires positifs sur le contenu, a-t-il déclaré, espérant qu'il sera traduit dans plusieurs langues, dont le laotien, pour devenir bientôt un document de recherche.L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a déclaré que le livre, d'une part, démontre la réflexion cohérente et approfondie du chef du Parti sur la politique extérieure du pays, et d'autre part, décrit de manière vivante et complète le style diplomatique imprégné des caractéristiques distinctives du « Bambou vietnamien ». Il présente une perspective diversifiée et multiforme de ceux qui s'occupent des affaires étrangères et étudient les relations internationales, met en évidence le rôle et les contributions du chef du Parti dans la formation et le développement d'une diplomatie globale et moderne.Le livre, qui rassemble des discours, des écrits, des déclarations, des interviews, des lettres et des messages du Secrétaire général du Parti, témoigne de sa réflexion cohérente et approfondie sur la politique extérieure du Vietnam dans la nouvelle ère, a-t-il ajouté. - VNA