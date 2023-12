Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission policière centrale a organisé le 20 décembre à Hanoï une conférence pour évaluer les résultats de la réalisation des tâches politiques en 2018 et définir les orientations et les tâches pour 2024...



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau politique, membre de la permanence de la Commission policière centrale, Nguyen Phu Trong, y a participé et prononcé un discours.



L'événement a également vu la présence du président Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh qui sont également membres du Bureau politique et de la permanence de la Commission policière centrale.



Lors de la conférence, les dirigeants ont tous apprécié les efforts et les résultats obtenus par la Commission policière centrale et le ministère de la Sécurité publique en 2023.



Dans son discours, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a recommandé à la Commission policière centrale de mener des études et de présenter des conseils au Parti, à l'État, aux comités du Parti et aux autorités locales dans l'élaboration de politiques et de lois sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité et le développement des relations extérieures, etc.



Le leader du Parti a en outre demandé la poursuite de la mise en œuvre synchrone et efficace des politiques et mesures visant à garantir la sécurité nationale et la souveraineté territoriale, ainsi que des efforts plus drastiques et efficaces pour mettre en œuvre des solutions anti-criminalité pour assurer une vie paisible et heureuse au peuple.



En outre, la Commission policière centrale doit continuer à jouer un rôle pionnier dans le renforcement de l'édification et de la rectification du Parti et du système politique. Il faut de plus lutter résolument contre tout signe de dégradation idéologique et morale ainsi que d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation" parmi les cadres et membres du Parti. -VNA