Hanoi (VNA) – Le Comité central du Parti du 13e mandat a examiné et pris des décisions relatives au travail du personnel, lors de sa réunion tenue mercredi 31 janvier à Hanoi.

Vue de la séance inaugurale du 8e Plénum du Parti du 13e mandat. Photo: VNA



Les décisions concernent le membre du Politburo, membre du Comité central du Parti du 13e mandat et chef de la Commission économique du Comité central du Parti Trân Tuân Anh ; le membre du Comité central du Parti du 13e mandat et secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Nam, Phan Viêt Cuong ; le membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la province de Lâm Dông, Trân Duc Quân ; et l’ancien membre du Comité central du Parti et ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Ninh, Nguyên Nhân Chiên.Le Comité central du Parti s’est prononcé sur les demandes de retrait de toutes les fonctions, de cessation d’activité professionnelle et de retraite soumise par Trân Tuân Anh et Phan Viêt Cuong.Dans sa fonction de secrétaire de la Commission des affaires du Parti au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce et ministre de l’Industrie et du Commerce pour le mandat 2016-2021, Trân Tuân Anh a consenti beaucoup d’efforts dans la direction et la gestion des activités du secteur de l’industrie et du commerce, avec des résultats important, a déclaré le Comité central du Parti.Cependant, il doit endosser sa responsabilité politique de chef hiérarchique pour avoir laissé se produire plusieurs infractions au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, nombre de cadres, membres contrevenants du Parti ont été sanctionnés ou ont fait l’objet de poursuites pénales, a-t-il poursuivi.