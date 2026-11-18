Quang Tri (VNA) – Le Festival international des montgolfières de Quang Tri 2026, placé sous le thème « Fly on the Peaceful Homeland » (S'envoler au-dessus d'une terre de paix), se déroulera du 27 au 29 novembre, a annoncé le 17 novembre le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Organisé sur la place de la Libération, dans le quartier de Quang Tri, et sur le site historique national spécial des deux rives de Hien Luong-Ben Hai, cet événement constituera l'un des temps forts de la Fête pour la paix 2026. Il réunira quelque 70 pilotes et techniciens vietnamiens et étrangers.



Trente-quatre montgolfières, représentant les 34 provinces et villes du Vietnam, s'élèveront dans le ciel de Quang Tri pour offrir un spectacle haut en couleur. Les visiteurs pourront prendre leur envol pour admirer les paysages et les sites emblématiques de la région depuis les airs, assister aux démonstrations et échanger avec les pilotes et les équipes techniques vietnamiens et étrangers.



L'un des moments forts du festival sera une cérémonie de salut au drapeau national géant de 2.025 m², à l'ancienne citadelle de Quang Tri. Elle s'accompagnera d'un vol simultané de 34 montgolfières à partir de 50 mètres d'altitude autour du drapeau.



À la tombée de la nuit, les montgolfières illuminées et les dizaines de milliers de lanternes flottantes sur la rivière Thach Han composeront un spectacle de lumière émouvant, en hommage aux générations tombées pour l'indépendance et la liberté de la Patrie. Des spectacles artistiques, des programmes musicaux et des rencontres communautaires animeront également les soirées.



À cette occasion, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a également présenté le programme de la première Semaine culturelle et touristique de Quang Tri, prévue du 24 au 30 novembre, avec une cérémonie d'ouverture le 24 novembre au soir et 14 activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques.



Le public pourra notamment découvrir des activités de promotion du tourisme indien à travers le cinéma de Bollywood, un espace gastronomique mettant à l'honneur les saveurs de Quang Tri et de Trang An, des excursions en véhicules tout-terrain sur les dunes de sable, des démonstrations de motomarine sur la rivière Nhat Le et des activités d'observation des nuages à Tan Lap et Huong Phung. Des spectacles de rue, des défilés d'ao dai et un festival de yoga en bord de mer figureront également au programme.



Selon Ho Van Hoan, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, ces initiatives visent à créer un nouveau produit touristique original et à renforcer la visibilité de Quang Tri sur la carte touristique nationale. La province entend ainsi renforcer les liens entre culture, tourisme, commerce et services afin d'attirer davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers et de stimuler le développement socio-économique local. -VNA