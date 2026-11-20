Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé vendredi matin 20 novembre par 467 voix pour sur les 469 voix présentes et votantes la modification et l’ajout de points à l’ordre du jour de la 2e session de la 16e législature.

Ce vote est intervenu peu après la présentation du rapport relatif au complément de cet agenda par le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’institution, Lê Quang Manh.

Selon ce rapport, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a proposé à l’Assemblée nationale de réaménager l’ordre du jour de la 2e session de la 16e législature, suite aux avis des autorités compétentes, aux demandes des organismes concernés ainsi qu’à l’état d’avancement des travaux préparatoires.

Ce remaniement prévoit notamment l’ajout d’un projet de résolution instituant des politiques spécifiques pour le traitement de la patente et des pénalités de retard, destinées à alléger les difficultés des contribuables. Le texte sera présenté et débattu en séance plénière vendredi après-midi 20 novembre, avant d'être soumis au vote samedi après-midi 21 novembre.

Par ailleurs, l’adoption de la Loi amendée sur les services postaux, initialement prévue lors de cette session, est reportée à la 3e session. Ce délai doit permettre au gouvernement de poursuivre l’examen et le peaufinage du projet de loi afin d’en garantir la qualité, la faisabilité et la cohérence juridique.

Le Comité permanent a également proposé de retirer du calendrier le vote d’une résolution distincte concernant le règlement des difficultés de la SARL sidérurgique Hung Nghiep Formosa Hà Tinh, ce dossier ayant déjà été intégré dans la résolution de la session.

Enfin, les calendriers de débat et l’ordre de vote de plusieurs autres textes ont été ajustés afin de les adapter à l’avancement des travaux préparatoires et à la situation sur le terrain.

Par ailleurs, conformément aux orientations validées par l’Assemblée nationale dans le rapport n°338 du Comité permanent du 4 novembre 2026, il est proposé d’inscrire cinq points supplémentaires à l’ordre du jour en vue de leur adoption dans la résolution de la 2e session.

Ces contenus comprennent la collecte des déclarations d’information des ressortissants étrangers avant leur entrée au Vietnam, la délivrance de laissez-passer d’entrée et de sortie aux citoyens vietnamiens se rendant en Chine, le recours au budget central pour financer les dépenses liées aux projets mis en œuvre par le 15e corps d’armée, la clôture du suivi relatif au changement d’affectation des terres forestières pour les projets de réservoirs de Sông Than (province de Ninh Thuân) et de Ban Mông (province de Nghê An), et les mécanismes et politiques de développement de la zone économique de Dung Quât (province de Quang Ngai). – VNA