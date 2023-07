Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï, 13 juillet (VNA) - La Commission du contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 30e réunion les 12 et 13 juillet à Hanoï, au cours de laquelle elle a examiné les mesures disciplinaires à l'encontre de certaines organisations et membres du Parti.La Commission a décidé d'émettre des avertissements contre le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province centrale de Thanh Hoa au cours des mandats 2011-2016 et 2016-2021 et plusieurs anciens responsables, dont Nguyen Duc Quyen, ancien membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial et Nguyen Ngoc Hoi, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial.Il a adressé un blâme à la délégation du Parti au Conseil populaire provincial pour le mandat 2016-2021 : Le Anh Tuan, secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti et vice-ministre des Transports, et ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial ; Mai Xuan Liem, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti, et membre du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire et quelques autres fonctionnaires.La Commission a également proposé au Bureau politique et au Secrétariat du Comité central du Parti d'imposer des mesures disciplinaires contre le Comité permanent du Comité provincial du Parti au cours des mandats 2010 - 2015 et 2015 - 2020 ; et un certain nombre d'anciens responsables de Thanh Hoa, dont Mai Van Ninh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien chef adjoint du Comité permanent de la Commission pour l'information et l'éducation du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, et ancien président du Comité populaire provincial; Trinh Van Chien, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire de la délégation du Parti et ancien président du Comité populaire provincial, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire provincial.Le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa a été invité à sanctionner un certain nombre d'organisations du Parti et de membres concernés relevant de son pouvoir.Sur proposition du Comité du Parti de la province septentrionale de Lai Chau, le membre du Comité provincial du Parti et inspecteur en chef de Lai Chau, Nguyên Thanh Tri, a montré une dégradation de l'idéologie politique, de la moralité et du style de vie, et laisse ses subordonnés recevoir des pots-de-vin et violer les règlements du Parti et les lois de l'État sur la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, et violer les règles établies pour les membres du Parti. Ces actions ont causé de graves conséquences, suscité l'inquiétude du public et affecté la réputation de l'organisation du Parti et du secteur de l'inspection.Il a proposé que le secrétariat du Comité central du Parti envisage des mesures disciplinaires à l'encontre de Nguyên Thanh Tri.En examinant les résultats de la supervision des Comités permanents du Comité du Parti et de leurs commissions d'inspection, ainsi que la déclaration de patrimoine et de revenus des fonctionnaires des provinces de Son La, Ninh Binh et Kon Tum, la Commission du contrôle du Comité central du Parti a constaté qu'en dehors du bon travail remarquable, ils ont encore commis des violations et des erreurs dans l'instruction et la mise en œuvre de la supervision et de l'application de la discipline du Parti, la gestion et l'utilisation du budget et des actifs du Parti, ainsi que la déclaration des actifs et des revenus.Il leur a été demandé de corriger les erreurs et les violations en temps opportun.- VNA