Hanoi (VNA) - Une délégation de Hanoi, dirigée par la vice-secrétaire permanente du Comité municipal du Parti Nguyen Thi Tuyen, est en visite de travail au Japon du 7 au 11 novembre.Lors d'une réunion avec des représentants du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération ces derniers temps, exprimant leur joie du développement fructueux du partenariat stratégique Vietnam - Japon, ainsi que des liens solides entre les deux pays. Entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PLD.Elles ont également discuté et partagé leurs expériences dans la construction et le développement de leurs systèmes de parti au niveau local, et des mécanismes pour mobiliser la participation des jeunes membres du Parti.Nguyen Thi Tuyen a souligné que le PCV définit toujours que la diplomatie via le canal des partis crée une base politique solide pour les relations entre États, en guidant le développement stable et durable des relations bilatérales entre le Vietnam et d'autres pays.Elle a exprimé l'espoir que les dirigeants du PLD continueront à maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux entre les deux partis, pour partager des informations et des expériences sur la construction du Parti, promouvoir la coopération locale et les échanges entre les jeunes des deux pays.Auparavant, la délégation de Hanoi a eu une séance de travail avec des représentants du ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFP) pour tirer les leçons de l'expérience japonaise en matière de politiques et de pratiques du développement agricole de haute technologie.La partie japonaise a partagé des informations sur les politiques du Japon visant à encourager et développer la recherche, le transfert et l'application de technologies à l'agriculture, à la production, à la transformation et au commerce des produits agricoles, la transformation numérique pour une agriculture intelligente et verte, l’utilisation des robots et des machines automatisées, ainsi que des expériences dans la gestion numérique des données agricoles.Nguyen Thi Tuyen a suggéré que le gouvernement japonais et le MAFP soutiennent le Vietnam dans la formation d'experts, de stagiaires et de personnel technique, ainsi que de gestionnaires agricoles. Sans oublier de transférer des technologies de production et de transformation agricoles au Vietnam, de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays pour améliorer l’accès au marché de leurs produits agricoles.Au cours de leur séjour, la délégation de Hanoi s'est rendue dans la préfecture de Kanagawa pour discuter des orientations favorisant la coopération entre les deux localités.