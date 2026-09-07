Économie

FD 2026 : Ho Chi Minh-Ville renforce la coopération avec ses partenaires internationaux

Le Dialogue d’amitié de Ho Chi Minh-Ville 2026 réunira près de 500 délégués autour de la coopération internationale, de l’innovation et de la croissance durable.

Port de Cai Mep-Thi Vai, Hô Chi Minh-Ville. (Photo fournie par l'entreprise)
Port de Cai Mep-Thi Vai, Hô Chi Minh-Ville. (Photo fournie par l'entreprise)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3e Dialogue d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue 2026 - FD 2026) se tiendra du 10 au 12 septembre dans le quartier de Vung Tau, à l'initiative du Comité populaire municipal, sur le thème « La diplomatie locale : moteur de l'innovation et de la croissance durable ».

Selon le Comité d'organisation du FD 2026, l'événement devrait rassembler près de 500 délégués, dont des représentants de différents ministères et organes centraux, de Ho Chi Minh-Ville et d’autres provinces du Sud, ainsi que ceux d’organisations internationales, corps consulaires, associations d'entreprises et de nombreux experts vietnamiens et étrangers en économie, sciences et technologies.

Au 3 septembre, 36 délégations de localités et de partenaires internationaux d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie avaient confirmé leur participation, témoignant de la dimension internationale de l'événement et du rayonnement diplomatique de Ho Chi Minh-Ville.​

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Dialogue d'amitié de Ho Chi Minh-Ville en 2024. (Photo fournie par le Service des Affaires étrangères de Ho Chi Minh-Ville)

Le FD 2026 se tiendra dans un contexte particulier, marqué par l'élargissement de l'espace de développement de Ho Chi Minh-Ville après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau.

Après cette fusion, Ho Chi Minh-Ville a porté à 88 le nombre de localités étrangères avec lesquelles elle entretient des relations de jumelage, contre 58 d’autrefois. Parmi elles figurent des pôles technologiques et des villes intelligentes comme Daejeon (République de Corée), Yamaguchi (Japon) et Eindhoven (Pays-Bas), ainsi que des partenaires disposant d'atouts dans le pétrole, l'énergie et la logistique portuaire, tels qu'Ansan (République de Corée), Kawasaki (Japon) et la région de Brest (France).

Pham Dut Diem, directeur du Service des Affaires étrangères de Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que ces jumelages permettent à la ville de mieux s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, d'attirer des investissements de qualité, de favoriser le transfert de technologies avancées et d'élargir ses marchés d'import-export, tout en renforçant son réseau de relations internationales, la confiance politique et l'amitié avec ses partenaires.

Selon lui, le FD 2026 contribuera à promouvoir des initiatives de coopération concrètes en faveur de l'innovation et de la croissance durable, ainsi qu'à mettre en œuvre la Résolution n° 09-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la ville dans la nouvelle ère et à renforcer la diplomatie économique et multilatérale.

Le choix de localités de l'ancienne province de Ba Ria-Vung Tau pour accueillir les événements du FD 2026 répond également à une orientation stratégique visant à présenter aux partenaires internationaux le nouvel espace de développement de Ho Chi Minh-Ville, qui s'étend désormais vers la mer.

Avec son nouvel espace urbain, Ho Chi Minh-Ville dispose notamment d'un écosystème industriel moderne, du complexe portuaire international en eau profonde de Cai Mep-Thi Vai et d'un centre national d'innovation. En tant que locomotive économique du pays, Ho Chi Minh-Ville entend renforcer ses mécanismes de coopération avec les localités et partenaires internationaux et mobiliser davantage de ressources extérieures au service de son développement, notamment dans les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, la logistique, l'économie maritime et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

L'événement phare du FD 2026 sera la Conférence des maires, prévue dans la matinée du 11 septembre. Elle sera consacrée au rôle actif des localités dans la politique étrangère nationale et à leur contribution à la coopération internationale.

Les délégués partageront également leurs expériences de participation à des réseaux urbains internationaux et examineront comment la diplomatie des villes peut contribuer à attirer des investissements, favoriser les transferts de technologies, acquérir des connaissances en matière de gouvernance et développer des ressources humaines hautement qualifiées.

Le même jour, une session consacrée à la coopération en matière d'innovation examinera les moyens de rapprocher la recherche du marché et de mettre en place des mécanismes de coopération concrets entre les localités partenaires de Ho Chi Minh-Ville. Une autre session sur les ports et la logistique portera notamment sur la coopération en matière de ports verts, la connectivité des chaînes d'approvisionnement et la possibilité d'établir un mécanisme multilatéral entre villes.

Dans le cadre du FD 2026, les délégués visiteront également le parc industriel spécialisé Phu My 3 et participeront à une activité de diplomatie publique à la tour Tam Thang. Ils visiteront ensuite le complexe portuaire international Tan Cang-Cai Mep ou des sites culturels et historiques de Vung Tau. - VNA

#partenaires internationaux #Dialogue d’amitié #coopération internationale Ho Chi Minh-Ville
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