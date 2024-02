Politique Des dirigeants de nombreux pays et partis politiques adressent leurs vœux du Nouvel An au leader du PCV À l'occasion du Nouvel An 2024 et du Têt traditionnel vietnamien, des dirigeants de nombreux pays, partis politiques et organisations internationales ont envoyé des lettres et des cartes de vœux au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

Politique Le président de l’Assemblée nationale formule ses vœux du Têt à Hanoï Dans l'après-midi du 7 février, Vuong Dinh Huê, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, est allé formuler ses vœux du Têt (Nouvel An lunaire) à l’organisation du Parti, aux autorités et à la population de la capitale Hanoï.

Politique L’article du leader du Parti fédère les énergies au service du développement national L’article écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2024) a apporté son concours d’énergies au Parti et au peuple tout entiers pour réaliser avec succès l’objectif d’un peuple riche, d’un pays puissant, démocratique, équitable et civilisée.

Politique Le Vietnam au 36e forum ASEAN-Australie à Melbourne Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, chef des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) du Vietnam, ainsi que les chefs du SOM et des délégations des pays de l'ASEAN et de l'Australie ont participé le 6 février au 36e Forum ASEAN-Australie tenu à Melbourne (Australie).