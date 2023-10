Délégués au 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13e mandat). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 6 octobre a eu lieu la 5e journée de travail du 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).



Au matin, le Comité central du Parti a travaillé sur le bilan de 15 années de mise en œuvre de la Résolution n° 27-NQ/TW du 6 août 2008 du 10e Comité central du Parti sur la constitution d’un contingent d'intellectuels dans la période d’accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays.



Au nom du Bureau politique, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat et cheffe de la Commission d'organisation du Comité central, a dirigé les débats.



Le Comité central a procédé à des élections partielles complémentaires et a élu Le Hoai Trung, membre du Comité central et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central, au poste de membre du Secrétariat du Comité central du Parti pour le 13e mandat; Dao The Hoang, chef du département régional VI, Agence consultative pour la Commission de contrôle du Comité central, Le Nguyen Nam Ninh, chef du département de recherche, Agence consultative pour la Commission de contrôle du Comité central, et le général de brigade Vu Hong Van, directeur du Département de la sécurité politique intérieure, ministère de la Sécurité publique, au poste de membre de la Commission de contrôle du Comité central du Parti pour le 13e mandat.



Vendredi après-midi, les membres du Comité central du Parti ont travaillé en groupes, discutant du bilan de 20 ans de mise en oeuvre de la Résolution n° 23-NQ/TW du 12 mars 2003 du 9e Comité central du Parti sur la promotion de la force de la grande union nationale pour un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et moderne.-VNA