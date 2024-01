Viglacera Corporation JSC prévoit de construire 50.000 logements sociaux entre 2022 et 2030. Photo : VNA

Hanoï, 4 janvier (VNA) – Le groupe de construction Viglacera Corporation JSC a annoncé son projet de développer 50.000 appartements abordables pour les travailleurs entre 2022 et 2030.En conséquence, une série de projets seront déployés dans les temps à venir, dont un dans le parc industriel Dong Van IV dans la province de Ha Nam, un autre dans la commune de Kim Chung, district de Dong Anh à Hanoï et un dans le quartier Hai Yen, district de Mong de la province de Quang Ninh. La société participera également aux appels d'offres pour de nouveaux projets à Bac Ninh, Phu Tho et Hanoi.Les projets visent à améliorer le niveau de vie des travailleurs, en garantissant leur engagement envers les entreprises.L'année dernière, malgré les vents contraires mondiaux, la société a affiché des performances robustes, les activités commerciales et de production dépassant ses objectifs fixés. Les matériaux de construction et l’immobilier industriel ont continué à apporter une contribution significative aux revenus et aux bénéfices de l’entreprise.Le résultat a été stimulé par la politique cohérente de Viglacera sur le développement d’un service industriel complet, de logements abordables pour les travailleurs et d’une institution culturelle. L'entreprise a accordé une attention particulière à l'amélioration de la qualité du service et du fonctionnement professionnel, ainsi qu'à l'amélioration des services publics dans les parcs industriels, ce qui en fait une destination attrayante pour les investisseurs à l'avenir.Viglacera possède et exploite désormais 12 parcs industriels, couvrant une superficie de plus de 4.000 hectares. Les parcs ont attiré 16 milliards de dollars d'investissements directs étrangers de la part de grandes entreprises, notamment Samsung, Amkor, Canon, Hyosung et Anam Electronics.Cette année, l’accent sera mis sur l’amélioration de la gestion d’entreprise, l’accélération de la transformation numérique et l’application de la planification des ressources d’entreprise (ERP) dans la gestion des affaires et de la production pour le développement stable et à long terme de l’entreprise.Viglacera poursuivra sa politique commerciale proactive et flexible, la rendant adaptée aux évolutions du marché.- VNA