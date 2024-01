Le marché immobilier pourrait s’améliorer en 2024 grâce à des facteurs positifs en matière juridique et de taux d'intérêt. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Après tant de difficultés en 2023, le marché immobilier pourrait s’améliorer en 2024 grâce à des facteurs positifs en matière juridique et de taux d'intérêt, selon des experts.En 2024, le panorama du marché immobilier sera riche en couleurs. Des politiques opportunes et réalistes constitueront la force motrice du redressement de ce marché.Lors d’une interview accordée au journal « Lao Dong » (Travail), Vo Hong Thang, directeur des services, des consultations et du développement de projets du groupe DKRA, a déclaré que le marché immobilier en 2024 pourrait connaître une offre rare. Toutefois, il est probable que certains segments du marché connaîtront des percées, a-t-il estimé.Le marché immobilier pourrait s’améliorer dès l’adoption et l’entrée en vigueur de la Loi foncière et l’amélioration d'autres documents juridiques. En outre, la Loi sur les affaires immobilières et la Loi sur les logements, qui entreront en vigueur au début 2025, contribueront à résoudre des problèmes juridiques pour le développement du marché, a-t-il analysé.De son côté, le spécialiste Nguyen Quoc Anh a prévu que le marché immobilier connaîtrait des changements positifs à partir du deuxième au quatrième trimestre 2024, avant d’avoir un nouvel élan en 2025.Selon Nguyen Van Dinh, président de l'Association vietnamienne des agents immobilier s (VARS), le marché a déjà connu des signes encourageants. Il a notamment cité les données du ministère de la Construction selon lesquelles, depuis 2021, 432.698 logements sociaux ont été achevés ou mis en chantier.-VNA