Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont visité le 2 novembre le haut commandement de la police mobile dans le cadre de la visite d'État en cours de ce dernier au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (2e à gauche) et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh (3e à gauche) assistent aux performances technico-tactiques de la police spéciale, de la police mobile et de la police mobile de cavalerie. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont assisté aux performances technico-tactiques de la police spéciale, de la police mobile et de la police mobile de cavalerie.

Mettant en vedette des techniques complexes telles que le tir à dos de chevaux au galop et la conduite à travers des terrains compliqués, les performances techniques de la police à cavalerie mobile ont impressionné les deux dirigeants et bien d’autres.

Photo : VNA

La force, créée sous le haut commandement de la force de police mobile en 2020, est chargée de former et d'utiliser les chevaux pour lutter contre la criminalité, ainsi que d'organiser la formation des policiers pour gérer, entraîner et utiliser les chevaux.

Avec le soutien du ministère de la Sécurité publique et d'experts mongols, il a remporté de nombreux succès en matière d'entraînement et de combat. - VNA