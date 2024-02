Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En janvier, les exportations de café ont atteint 230 000 tonnes pour une valeur de 623 millions de dollars, soit une augmentation de 61,6% en volume et une augmentation de 100,3% en valeur par rapport à la même période de l'année 2023, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Dans les jours avant le Nouvel an lunaire 2024, le prix moyen du café dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre a continué d'augmenter par rapport à la semaine précédente. Dans certaines localités, le café est acheté à des prix allant de 78 200 à 79 400 dongs/kg. Avec la tendance actuelle à la hausse des prix, les prix nationaux du café devraient bientôt dépasser 80 000 dongs/kg.

La forte augmentation des prix du café sur le marché intérieur est due aux commerçants qui achètent activement pour préparer le Nouvel An lunaire. De plus, les exportateurs ont peur des pénuries de produits comme l’année dernière et ont donc acheté davantage.



En 2023, les exportations de café du Vietnam ont atteint plus de 1,6 million de tonnes, en baisse de 8,7 % par rapport à 2022 mais en hausse de 4,6 % en valeur pour atteindre un niveau record de plus de 4,24 milliards de dollars.

Selon l'Association du café et du cacao du Vietnam, au cours de la campagne 2023-2024, la production de café du Vietnam devrait diminuer à 1,6 - 1,7 million de tonnes, soit moins que 1,78 million de tonnes pour la campagne 2022- 2023. - VNA