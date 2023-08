La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est toujours prêt à participer et à apporter des contributions actives aux mécanismes, organisations et forums multilatéraux mondiaux et régionaux, en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale et mettant en œuvre de manière cohérente la politique étrangère indépendante, autonome, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.Lors de la conférence de presse périodique du ministère, tenue ce jeudi après-midi 17 août, répondant aux questions de journalistes sur les relations entre le Vietnam et les économies BRICS, elle a déclaré que comme de nombreux pays à travers le monde, “nous sommes intéressés à suivre l'évolution des discussions sur l'élargissement des BRICS.”.Selon la porte-parole, le Sommet des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud sera la 15e édition. Le Vietnam est l'un des 71 pays invités par le pays hôte, l'Afrique du Sud, à participer à cet événement.Il y aura deux événements : Conférence BRICS - Afrique et Dialogue des BRICS élargis. Le Vietnam devrait y envoyer des représentants. - VNA