La conférence bilan sur les Affaires ethniques. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï (VNA) - En 2023, le taux de pauvreté multidimensionnelle au Vietnam s'établit à 2,9%, soit une baisse de 1,1%.



Cette amélioration est particulièrement notable dans les districts les plus défavorisés et les zones peuplées de minorités ethniques, où les taux s’affichaient respectivement de 33% (-5,6%) et de 17,8% (-3,2%). Ces chiffres répondent aux objectifs définis par l’Assemblée nationale, c’est ce qui ressort de la conférence bilan sur les Affaires ethniques, tenue ce mardi à Hanoï et en distanciel, sous l'égide de la commission des Affaires ethniques du gouvernement.



Les programmes mis en place par le gouvernement ont joué permis de stimuler la croissance économique, de garantir la sécurité nationale et d’améliorer la qualité de vie des communautés minoritaires, a souligné le vice-Premier ministre, Trân Luu Quang.

En vue des missions prioritaires pour 2024, il est crucial de prendre en considération les particularités culturelles, les coutumes et les conditions géoéconomiques de chaque localité dans l'élaboration des mesures de développement. Par ailleurs, les cadres chargés des affaires ethniques sont appelés à intensifier la sensibilisation à la législation auprès des différentes ethnies. La commission des Affaires ethniques a pour mission de présenter au gouvernement un projet de développement du système des écoles réservées aux minorités ethniques. - VOV/VNA