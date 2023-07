Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la délégation de la KPL. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 24 juillet le directeur général de l'Agence nationale de presse du Laos (KPL) Khampheuy Philapha en visite de travail au Vietnam.



Appréciant la coopération traditionnelle et amicale entre l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et la KPL ces 50 dernières années, le Premier ministre a exprimé sa confiance que les deux agences de presse maintiennent leur coopération et leur rôle clé dans les deux pays, contribuant ainsi au renforcement des relations entre le Vietnam et le Laos.



Le Premier ministre a demandé à la VNA et à la KPL d’élaborer un plan de mise en œuvre de l'accord de coopération entre les deux agences, en vue de concrétiser et de mettre en oeuvre des accords signés par les hauts dirigeants des deux pays.

Il a suggéré que les deux parties continuent de remplir la tâche importante de fournir des informations précises, officielles et opportunes pour leurs systèmes de médias nationaux, diffuser les politiques et les lignes directrices des deux pays, en particulier la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos auprès des amis internationaux, et s'entraider pour lutter contre les fausses nouvelles, les opinions erronées et les actes hostiles contre la cause révolutionnaire de chaque pays et l'amitié entre les deux partis, pays et peuples.

Le gouvernement vietnamien soutient l'échange de délégations et la formation professionnelle pour les deux agences de presse, ainsi que leurs programmes de coopération dans la formation, l'investissement dans les équipements technologiques et le développement de la communication multimédia, a-t-il affirmé.



Le Premier ministre a appelé les deux parties à renforcer davantage leur soutien mutuel dans la formation des ressources humaines en matière de communication, de technologie et de langues étrangères.



En 2024, le Laos assumera la présidence de l'ASEAN. Le Premier ministre a exhorté les deux agences de presse à promouvoir la coordination et le soutien pour fournir des informations sur les activités de l'ASEAN au Laos.



Le directeur général de la KPL, Khampheuy Philapha, a informé le Premier ministre de son entretien très fructueux avec la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, ainsi que de ses activités au Vietnam.

Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec la VNA, comme demandé par le Premier ministre.

Dans la matinée du même jour, la délégation de la VNA conduite par sa directrice générale Vu Viet Trang s'est entretenue avec la délégation de la KPL, conduite par son directeur général Khampheuy Philapha.

La directrice générale de VNA, Vu Viet Trang, a remercié la KPL d'avoir fourni un soutien efficace à la publication du journal Vietnam Illustré au Laos, l'apportant ainsi à davantage de villes, de provinces et de lecteurs lao.



Elle a proposé que dans les temps à venir, les deux agences étendent leur diffusion d'informations dans tous les domaines afin de renforcer davantage la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos.



La VNA souhaite que la KPL continue d'aider ses journalistes résidant au Laos, ainsi que ceux qui seront envoyés pour couvrir des événements importants au Laos en 2024 lorsque le pays assumera le rôle de président de l'ASEAN, a déclaré Vu Viet Trang.



Actuellement, Star Telecom, une coentreprise entre l'armée vietnamienne Viettel et Lao Asia Telecom, demande l'autorisation de recevoir des signaux de la chaîne de télévision de l'Agence vietnamienne d'Information pour les diffuser sur LaoTV.

La VNA souhaite recevoir le soutien de la KPL pour ce projet, contribuant ainsi à fournir des informations officielles en langue vietnamienne à la communauté vietnamienne au Laos, a déclaré la dirigeante de VNA.



Khampheuy Philapha, à l'occasion, a invité Vu Viet Trang à se rendre au Laos l'année prochaine. Il a suggéré aux deux parties de coopérer dans le domaine de l'expertise, de la technologie et des nouvelles formes de médias. En 2024, lorsque le Laos assume le rôle de président de l'ASEAN, il a exhorté le soutien de VNA à couvrir les événements importants de cette période.



Les deux parties ont également signé un protocole d'accord sur la coopération dans la nouvelle situation.

Auparavant, le 21 juillet, la délégation de la KPL a également effectué une visite de travail avec le comité populaire de la province de Thanh Hoa (Centre). -VNA