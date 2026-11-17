Hanoi (VNA) - Selon les données de l’Assurance sociale du Vietnam, 660.739 personnes ont bénéficié d’allocations chômage entre janvier et octobre 2026, en hausse de 0,64 % par rapport à la même période de 2025, soit 4.180 personnes supplémentaires.

Parallèlement, 15.668 personnes ont bénéficié d’un soutien à la formation professionnelle, soit une augmentation de 38,61 % sur un an. Leur nombre a ainsi progressé de 4.364 personnes, contre 11.304 au cours des dix premiers mois de 2025. Cette évolution témoigne de l’attention accordée à la formation des travailleurs privés d’emploi, afin de leur permettre d’améliorer leurs compétences et de trouver de nouvelles opportunités professionnelles.

Les autres régimes de protection sociale ont également enregistré une progression du nombre d’affiliés. À fin octobre 2026, l’assurance sociale comptait 22,78 millions de participants, en hausse de 11,37 % sur un an. Parmi eux, 20,12 millions relevaient du régime obligatoire et 2,66 millions du régime volontaire.

Le nombre de personnes couvertes par l’assurance maladie s’élevait, quant à lui, à 98,82 millions, soit une augmentation de 4,17 % par rapport à la même période de l’année précédente.

L’assurance chômage constitue l’une des politiques importantes de protection sociale au Vietnam. Elle vise à soutenir les travailleurs ayant perdu leur emploi, à atténuer leurs difficultés financières et à faciliter leur retour sur le marché du travail.

En vertu de la Loi sur l’emploi de 2025, les travailleurs remplissant les conditions requises peuvent bénéficier d’allocations chômage, de services de conseil et d’orientation professionnelle, ainsi que d’un soutien à la formation et à l’amélioration de leurs compétences. Ils bénéficient également de la couverture de l’assurance maladie pendant la période de perception des allocations, conformément à la réglementation.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, cette loi a élargi les dispositifs d’accompagnement en renforçant le lien entre les allocations chômage et la formation professionnelle. Les travailleurs participant à des formations peuvent désormais bénéficier non seulement d’une prise en charge des frais de scolarité, mais aussi d’une aide aux repas pendant la durée de leur apprentissage.

À travers ces mesures, la politique vise à aider les travailleurs à acquérir rapidement de nouvelles compétences, à s’adapter aux exigences du marché du travail et à retrouver un emploi, au-delà du seul soutien financier accordé pendant la période de chômage. -VNA