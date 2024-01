Photo: The Nation

Hanoï, 22 janvier (VNA) - La Thaïlande a découvert près de 15 millions de tonnes de gisements de lithium, ce qui renforce l'objectif du pays de devenir un centre régional de production de véhicules électriques (VE), a annoncé le gouvernement le 19 janvier.La porte-parole adjointe du gouvernement, Rudklao Intawong Suwankiri, a déclaré que les 14,8 millions de tonnes de lithium étaient réparties entre deux sites distincts dans la province méridionale de Phang Nga.Le lithium est un élément clé dans la fabrication des batteries utilisées dans les voitures électriques, ainsi que dans les smartphones et autres appareils électroniques.Cette découverte signifie que la Thaïlande possède les troisièmes plus grandes ressources de lithium, derrière la Bolivie et l'Argentine, mais on ne sait pas encore exactement quelle quantité peut être exploitée commercialement.En décembre 2023, deux géants chinois des véhicules électriques ont annoncé qu'ils investiraient 2,3 milliards THB (64 millions de dollars) pour développer la Thaïlande en tant que centre de production. - VNA