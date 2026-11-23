Tokyo (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Intérieur et l’ambassade du Vietnam à Tokyo ont organisé le 22 novembre l’édition 2026 de la Journée des travailleurs vietnamiens au Japon, placée sous le thème "Intégration, développement et construction conjointe d’un avenir Vietnam-Japon".



Réunissant près de 500 travailleurs vietnamiens vivant et travaillant au Japon, ainsi que des représentants des ministères japonais de la Justice et de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, des organisations et syndicats de gestion, des entreprises d’accueil et des entreprises d’envoi de travailleurs, l’événement visait à saluer les efforts et les contributions de la communauté vietnamienne au Japon.



Il a également constitué une plateforme d’échange et d’information sur les politiques et les législations des deux pays, afin de permettre aux travailleurs de mieux les comprendre et de tirer davantage parti des possibilités d’emploi au Japon. Il a enfin contribué à renforcer les liens et à promouvoir la coopération entre les organes de gestion, les entreprises et les organisations concernées des deux pays dans les domaines du travail, de l’emploi et du développement des ressources humaines.



S’exprimant à cette occasion, le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Vu Chien Thang, a souligné que la Journée des travailleurs vietnamiens au Japon 2026 se tenait juste après la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, qui a marqué une nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Cette visite a été marquée par la signature d’un protocole d'accord sur le programme "Emploi pour le développement des compétences".



Rappelant l’adoption en août 2026 de la Loi amendée sur les travailleurs vietnamiens sous contrat à l’étranger - axée sur les principes de la transparence, de l’égalité et de l’éthique -, il a encouragé ses compatriotes à développer leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience au service des deux économies, tout en appelant Tokyo à continuer d’améliorer les conditions de travail et la protection sociale pour des travailleurs vietnamiens.



De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné que la coopération dans le domaine du travail jouait un rôle important dans le partenariat stratégique global entre les deux pays. La communauté des travailleurs vietnamiens contribue non seulement au développement socio-économique du Japon et à pallier les pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs, mais constitue également un trait d’union favorisant les échanges, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.



Dans leurs messages de félicitations, lus lors de la cérémonie par leurs représentants, le ministre japonais de la Justice, Takashi Yamashita, et le vice-ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Yasuto Urano, ont salué l’assiduité, le sens de la convivialité et la volonté d’apprendre des travailleurs vietnamiens. Ils ont également reconnu leur contribution positive aux activités des entreprises et au développement socio-économique du Japon.



La partie japonaise a affirmé qu’elle poursuivrait ses efforts pour améliorer les conditions et l’environnement de travail, protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs et renforcer la coopération avec le Vietnam dans le développement des ressources humaines et les échanges entre les peuples.



À cette occasion, le ministère vietnamien de l’Intérieur et l’ambassade du Vietnam au Japon ont remis des lettres de félicitations à 22 travailleurs qualifiés ayant obtenu d’excellents résultats professionnels, à 18 entreprises d’accueil exemplaires pour leur contribution à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des droits des travailleurs, ainsi qu’à 10 syndicats de gestion et organismes de soutien agréés pour leur accompagnement des travailleurs.



La Journée des travailleurs vietnamiens au Japon 2026 a également permis à la communauté vietnamienne de se retrouver et de renforcer ses liens à travers des activités culturelles, gastronomiques et artistiques.-VNA