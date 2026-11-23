Vientiane (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé, dans la soirée du 21 novembre à Vientiane, un spectacle musical célébrant l’amitié entre les deux pays.

L’événement a été coorganisé par l’ambassade, le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, et plusieurs organismes concernés.

Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre), de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), ainsi que des préparatifs du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, qui seront célébrés en 2027.

Cette manifestation constitue une action concrète en faveur de la communauté vietnamienne au Laos. Elle témoigne de l’attention que le Parti et l’État accordent à la vie spirituelle des Vietnamiens établis dans ce pays et contribue à la mise en œuvre de la résolution n°23-NQ/TW du Bureau politique, en date du 2 août 2026.

Des artistes professionnels du Théâtre de la jeunesse du Vietnam ont présenté des chants, des danses et des morceaux de musique célébrant la patrie et le peuple vietnamiens, les traditions culturelles nationales, ainsi que les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

À travers cette manifestation, l’ambassade entend renforcer son rôle central dans le rassemblement et la mise en relation de la communauté vietnamienne. Le spectacle a ainsi offert aux Vietnamiens vivant au Laos un espace de rencontre et d’échange, leur permettant également de resserrer leurs liens avec leur pays d’origine et les organismes représentatifs vietnamiens dans ce pays

L’organisation de spectacles venus du Vietnam au profit de la communauté contribue également à répondre à ses besoins culturels, à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale, ainsi qu’à renforcer l’attachement des Vietnamiens de l’étranger à leur patrie. -VNA