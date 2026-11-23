Tel Aviv (VNA) - À près de 8 000 km du Vietnam, la communauté vietnamienne en Israël s’attache à préserver ses traditions et son identité culturelle dans un environnement marqué par des différences linguistiques, religieuses et culturelles. La langue maternelle, la cuisine et les liens familiaux demeurent des repères essentiels pour entretenir l’attachement aux origines tout en s’intégrant à la société d’accueil.

Environ 900 Vietnamiens vivent en Israël. Parmi eux figurent des résidents de longue date, des familles vietnamo-israéliennes, des travailleurs, des stagiaires agricoles et des étudiants.

Dispersés dans différentes localités, ils entretiennent leurs liens avec le Vietnam à travers des pratiques quotidiennes : parler vietnamien en famille, préparer des plats traditionnels et se retrouver à l’occasion des fêtes.

Lors du Nouvel An lunaire, les "banh chung", "banh tet", nems frits et autres spécialités vietnamiennes ravivent les souvenirs du pays natal. La gastronomie constitue également un moyen de faire découvrir le Vietnam à la population locale. À Be'er Sheva, le restaurant "Hanoï, Vietnam", et à Haïfa, l’établissement "Nem Viet", font ainsi découvrir les saveurs vietnamiennes aux habitants et aux visiteurs internationaux.

Depuis la création de l’Association des Vietnamiens en Israël, en mars 2025, les rencontres communautaires et les célébrations du Têt traditionnel, de la Fête de la Mi-Automne et d’autres événements traditionnels se sont multipliées. Ces activités permettent notamment aux jeunes générations issues de familles multiculturelles de découvrir leur patrimoine.

La solidarité constitue un autre pilier de la communauté. Ses membres se soutiennent dans les moments difficiles et se mobilisent pour aider les populations vietnamiennes touchées par les catastrophes naturelles et les inondations.

Le principal défi de la préservation de la culture vietnamienne à l’étranger concerne sans doute les jeunes générations nées et élevées dans leur pays d’accueil, plutôt que celles qui ont grandi au Vietnam. Pour les enfants issus de familles vietnamo-israéliennes, l’hébreu et l’anglais peuvent devenir les principales langues de communication à l’école et dans la société. Sans une pratique régulière, le vietnamien risque de se limiter progressivement aux échanges avec les parents ou les grands-parents. Les coutumes, les traditions ainsi que les récits liés à l’histoire et à la culture nationales risquent également de leur devenir étrangers. La préservation de la langue vietnamienne doit donc être considérée comme l’une des priorités majeures.

Préserver l’identité culturelle nationale ne signifie pas se fermer aux différences de la société d’accueil. Au contraire, l’ouverture aux valeurs progressistes du pays d’accueil, le respect de la diversité culturelle et une intégration active permettent à la communauté vietnamienne de mieux s’épanouir tout en faisant connaître le Vietnam et son peuple.

Dans les relations avec Israël, chaque Vietnamien peut devenir un trait d’union culturel à travers son travail, ses études, ses activités économiques et ses échanges quotidiens. L’assiduité, l’amabilité, la persévérance face aux difficultés, la solidarité et l’attachement à la famille, autant de qualités propres aux Vietnamiens, contribuent également à forger une image positive de la communauté.

La distance géographique peut éloigner les personnes de leur patrie, sans pour autant les couper de leurs racines. Car l’identité nationale ne réside pas seulement dans les symboles ou les rites, mais se préserve avant tout au sein de chaque famille, à travers le mode de vie et l’attachement de chaque Vietnamien à ses origines. -VNA