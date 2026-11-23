Kuala Lumpur (VNA) - Au cœur de la société multiculturelle malaisienne, la communauté vietnamienne s’attache à préserver son patrimoine culturel et fait de son identité un trait d’union avec le monde, une source de soft power et de valeur économique. C’est ce qu’a partagé Nguyen Thi Thanh Van, vice-présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie (VMBIZ), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information à Kuala Lumpur.



Selon elle, la cohésion de la communauté vietnamienne en Malaisie repose avant tout sur des valeurs simples mais sacrées : la famille, les racines et la solidarité. Malgré l’éloignement du pays natal, la langue vietnamienne reste vivante dans les foyers, à travers les échanges quotidiens. Le Nouvel An lunaire, la commémoration des rois Hung et la fête de la Mi-Automne, ainsi que le culte des ancêtres, perpétuent le lien avec les origines. L’esprit d’entraide demeure un soutien précieux permettant à la communauté de surmonter ensemble les difficultés loin du pays.



Au-delà de la famille, la gastronomie est le "langage" qui touche le plus rapidement le cœur des amis étrangers. Un bol de pho, un banh mi ou des rouleaux frit suffisent à faire découvrir aux Malaisiens et aux visiteurs internationaux la finesse et la richesse de la culture vietnamienne. Les Vietnamiens de l’étranger contribuent également à promouvoir leur pays à travers leur vie quotidienne, leur mode de vie et leurs traditions. Selon Nguyen Thi Thanh Van, ils sont de véritables ambassadeurs culturels du Vietnam. En Malaisie, l’ao dai suscite notamment l’admiration et l’intérêt du public, bien au-delà de sa fonction vestimentaire, en incarnant la beauté et l’identité vietnamiennes.



Pour renforcer ce rayonnement et accroître le prestige national, la vice-présidente de VMBIZ préconise une coopération plus étroite entre la diaspora et le pays d’origine. S’appuyant sur son expérience en Malaisie, elle souligne l’importance de transformer le patrimoine en produits économiquement viables. Le batik, le nasi lemak et la diversité culturelle malaisienne sont ainsi valorisés dans le tourisme, le commerce et les festivals, générant des ressources qui contribuent à préserver le patrimoine.

Le Vietnam dispose également d’un riche patrimoine, qu’il doit mieux valoriser à travers des produits compétitifs : gastronomie répondant aux normes halal pour accéder au vaste marché musulman, ao dai, soie, céramique et artisanat associant savoir-faire traditionnel, design moderne.



Afin de renforcer la coopération avec la diaspora, la vice-présidente de VMBIZ préconise quatre mécanismes concrets : reconnaître les associations de Vietnamiens de l’étranger, telles que VMBIZ, comme partenaires officiels de la promotion culturelle et commerciale ; mettre en place un dispositif d’information transparent sur les politiques, les normes halal et les règles d’importation, tout en favorisant les échanges directs entre entreprises (B2B) ; encourager la création conjointe de produits en associant les capacités de production nationales à la connaissance des marchés internationaux de la diaspora ; et apporter un soutien concret aux démarches administratives, à la protection des marques et au financement des projets culturels, gastronomiques et liés à l’ao dai.



Elle souligne que les Vietnamiens de l’étranger ne manquent pas d’engagement, mais ont besoin de mécanismes de coordination concrets. Un cadre de coopération précis permettra aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer encore plus efficacement au développement du pays. -VNA