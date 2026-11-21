Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, a reçu le 20 novembre 2026 à Hanoï le représentant en chef de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam, Kobayashi Yosuke, ainsi qu’une délégation de 39 volontaires japonais seniors (JOCVs).

Il a salué la présence du représentant de la JICA et des volontaires, qu’il a félicités pour l’accomplissement de leur mission au Vietnam. Il leur a exprimé sa reconnaissance et souligné la contribution significative des projets d’aide publique au développement (APD), notamment du programme JOCVs, au développement socio-économique du Vietnam et au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays au cours des 31 dernières années.

Le représentant en chef de la JICA au Vietnam, Kobayashi Yosuke, a présenté la situation du déploiement des volontaires japonais au Vietnam et remercié le gouvernement ainsi que les ministères et secteurs vietnamiens pour leur soutien à la mise en œuvre du programme.

Des volontaires travaillant dans les domaines de la kinésithérapie, de l’enseignement du japonais, du développement culturel et du tourisme communautaire ont partagé leurs expériences professionnelles et personnelles au Vietnam. Ils ont également remercié les autorités vietnamiennes et locales pour leur soutien, exprimant leur attachement au pays, à sa population et à sa culture ainsi que leur souhait d’y revenir après leur mission.

Le Anh Tuan s’est réjoui du développement positif, global et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon, marqué par un niveau élevé de confiance politique. Il a appelé le gouvernement japonais et la JICA à poursuivre leur coopération dans le cadre de l’APD et du programme d’envoi de volontaires, notamment en élargissant ce dernier à des domaines correspondant aux atouts du Japon et aux besoins du Vietnam, tels que le perfectionnement des institutions, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, les sciences et technologies, ainsi que les échanges culturels et populaires.

Enfin, il a souhaité que les volontaires conservent les liens qu’ils ont tissés avec le Vietnam et deviennent, à leur retour au Japon, de véritables relais de l’amitié et de la coopération entre les deux pays, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle entre leurs peuples. -VNA