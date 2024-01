Délégués de la rencontre. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 29 janvier, à Hanoï, l'Union vietnamienne des organisations d'amitié a organisé une rencontre d'amitié pour saluer le Nouvel An lunaire du Dragon - 2024.



Étaient présents à l'événement les dirigeants de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié, des représentants d'un certain nombre de ministères, départements et organes centraux et de Hanoï, des ambassadeurs et chargés d'affaires, des représentants d’organisations internationales d’organisations non gouvernementales étrangères...



Le président de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié, Phan Anh Son, a passé en revue les réalisations exceptionnelles de son Union au cours de l'année écoulée. Il a également indiqué qu’en 2023, les organisations non gouvernementales étrangères avaient contribué à hauteur de près de 228 millions de dollars pour mettre en œuvre des programmes et des projets au Vietnam. De plus, il a remercié les ambassades, les missions de représentation diplomatique, les organisations internationales, les entreprises étrangères, les organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam, pour leur soutien et leur collaboration.



Phan Anh Son a affirmé que l'Union vietnamienne des organisations d'amitié réaliserait tous les plans et tâches définis pour 2024, contribuant ainsi à cultiver les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et les peuples d'autres pays, à promouvoir le développement national, ainsi que la paix, la stabilité, le développement durable et le progrès social dans le monde.-VNA