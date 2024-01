Hanoï, 9 janvier (VNA) – Le site Internet américain Bloomberg.com a cité le 8 janvier les opinions d'analystes, affirmant que la Banque d'État du Vietnam, parmi les premières en Asie à réduire les coûts d'emprunt en 2023, maintiendrait probablement son taux d’intérêt de référence sera stable jusqu’à l’année prochaine alors qu’il s’attaque aux problèmes de croissance économique et d’inflation.

Photo d'illustration : VNA

La dernière enquête de Bloomberg montre que le taux d’intérêt de refinancement, actuellement à 4,5 %, devrait rester inchangé jusqu’en 2025, dans le contexte d’un rebond de la croissance du produit intérieur brut soutenu par de fortes exportations. Le taux a été réduit trois fois entre avril et juin de l'année dernière, passant d'un sommet de 6 % à 4,5 %.Dans une enquête précédente, les économistes s'attendaient à des réductions supplémentaires de 50 points de base au cours de la période janvier-mars en cours.Les analystes ont également relevé leurs prévisions d'inflation globale pour 2024, s'attendant désormais à des hausses de prix à 3,6 % ce trimestre et à 4,05 % le prochain, en hausse de 0,7 % et 0,75 % par rapport aux mêmes périodes de l'année dernière, respectivement.Ils s’attendent à ce que l’inflation annuelle s’accélère en moyenne à 3,5 % cette année, contre 3 % plus tôt, avant de baisser à 3,2 % en 2025. Le niveau de 2024 est toujours inférieur à la fourchette cible du gouvernement de 4 % à 4,5 %.Selon Bloomberg, la Banque d'État du Vietnam devrait maintenir le taux directeur inchangé dans les temps à venir, ce qui signifie que le gros du travail – ramener la croissance économique au-dessus de 6 % en attirant les investisseurs et en encourageant les dépenses – sera laissé au gouvernement.L'économie vietnamienne devrait croître de 6,3% au premier trimestre et de 6,5% sur la période avril et juin. La croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre 6 % cette année et 6,4 % l’année prochaine, selon l’enquête de Bloomberg.Han Teng Chua, économiste à DBS Bank Ltd, a déclaré que l'économie vietnam ienne se redressait, ajoutant que les investissements directs étrangers resteraient probablement à venir, le Vietnam restant attractif au cours des années à venir, à mesure que les entreprises diversifieraient et réduiraient les risques de leurs chaînes d'approvisionnement en se développant dans le pays d’Asie du Sud-Est.Des coûts salariaux compétitifs, un vaste réseau d'accords commerciaux et un environnement commercial favorable sont des avantages clés pour l'économie vietnamienne, a-t-il déclaré. - VNA