Construction de logments sociaux à Bac Giang. Photo d'archives: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Construction travaille avec la Banque d'État pour élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du projet « Investissement pour construire au moins 1 million de logements sociaux pour les personnes à bas revenu et ouvriers des parcs industriels sur la période 2021-2030 ».



Selon la synthèse des rapports des localités, 1.249 terrains d'une superficie de 8.390 hectares sont aménagés pour la construction de logements sociaux. C'est 5.031 hectares de plus que les données de 2020 qui s'élevaient à 3.359 hectares.



Selon le ministère de la Construction, de nombreuses localités accordent une grande attention à l’aménagement de terrains pour le développement de logements sociaux, comme Dong Nai, Ho Chi Minh-Ville, Long An, Hai Phong et Hanoï. Cependant, certaines localités n'ont pas encore prévu de terrains pour les logements sociaux, comme Ninh Binh, Ha Giang, Lai Chau, Nghe An, Dak Nong, Ninh Thuan et Dong Thap.



Les résultats de la mise en œuvre du projet de logements sociaux dans l’ensemble du pays entre 2021 et fin 2023 indiquent que 499 projets de logements sociaux, avec 411.250 appartements, ont été lancés. En outre, 301 projets totalisant 265.486 appartements ont été approuvés en termes de politiques d'investissement.-VNA