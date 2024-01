Photo: VNA



Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en 2023, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger sous contrat s’est élevé à 155 000, atteignant 129% du plan annuel, soit une augmentation de 8,55% par rapport à l'année précédente et le plus haut niveau jamais enregistré.



Actuellement, le Vietnam compte environ 650 000 personnes travaillant dans 40 pays et territoires. Outre les marchés traditionnels tels que le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), le point marquant de l'envoi de travailleurs à l'étranger en 2023 a été l'expansion du marché, créant plus d'opportunités d'emploi dans des pays européens dont la Hongrie, la Grèce, la Pologne, la Slovaquie, la Croatie... Le nombre de personnes partant travailler dans de nouveaux marchés a eu tendance à augmenter progressivement au fil des années.



Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Ba Hoan, a déclaré que l'envoi de travailleurs à l'étranger pour une durée limitée constitue une stratégie importante et à long terme, contribuant à la formation de travailleurs au service du développement national à l'ère de l'industrialisation et de la modernisation.



En outre, les travailleurs à l'étranger sous contrat rapportent au pays de 3,5 à 4 milliards de dollars chaque année, a-t-il ajouté.



Récemment, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a annoncé un plan de recrutement pour la République de Corée dans le cadre du le Programme de permis d'emploi pour les travailleurs étrangers (programme EPS) du gouvernement sud-coréen pour 2024, avec plus de 15 000 personnes prévues.



D’autres marchés tels que le Japon, Taïwan (Chine), la Malaisie et Singapour, ont également besoin de recruter un grand nombre de travailleurs. Certains pays comme l'Australie, l'Allemagne, le Canada... connaissent une pénurie de ressources humaines qualifiées dans les domaines du bien-être social, de l'agriculture, de la construction, de la mécanique...



Pour répondre aux exigences croissantes du marché, des experts ont souligné la nécessité de suivre de près les travaux de sélection et de formation des travailleurs ainsi que de promouvoir la coopération entre les entreprises spécialisées dans l’exportation de la main-d'œuvre.



Les entreprises doivent respecter strictement des lois en la matière et appliquer des modèles de formation standards, a déclaré Pham Anh Thang, chef adjoint du bureau du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



Cette année, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continuera d'améliorer la qualité des travailleurs envoyés à l'étranger sous contrat, leurs compétences professionnelles et en langues étrangères, et de renforcer la sensibilisation des entreprises sur les questions concernées. -VNA