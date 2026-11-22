Hanoï (VNA) – La 14e édition du Festival international de la culture gastronomique s'est ouverte le 22 novembre dans le quartier diplomatique de Van Phuc, à Hanoï, sous le thème « Beyond Flavors – Au-delà des saveurs ». Organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, cet événement célèbre la richesse des traditions culinaires et les liens d'amitié entre les peuples.



La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, de Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, de Le Nguyet Anh, épouse du ministre des Affaires étrangères, ainsi que de nombreux ambassadeurs, diplomates, représentants d'organisations internationales et invités.



Organisé les 21 et 22 novembre, à l'approche de la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre, le festival réunit près de 100 stands représentant les traditions culinaires de 46 pays, avec la participation d'organismes, d'entreprises et de représentants de 11 provinces et villes vietnamiennes. Il offre une occasion de découvrir la diversité des cuisines du monde tout en favorisant les échanges culturels et le rapprochement entre le Vietnam et ses amis internationaux.



Dans son discours d'ouverture, le ministre Le Hoai Trung a rappelé que la gastronomie était une porte ouverte sur les traditions des peuples. Derrière chaque saveur se cachent des modes de vie, des terroirs, des coutumes et des souvenirs transmis de génération en génération. Autour d'un plat ou d'un repas naissent ainsi les échanges et la compréhension mutuelle. C'est tout le sens du thème « Beyond Flavors » : dépasser les différences de goûts pour découvrir ce qui rapproche les cultures, mieux se comprendre et faire naître des liens sincères et durables.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, prononce le discours d'ouverture. Photo : VNA



Selon le ministre, la culture possède cette capacité singulière de rapprocher les hommes et les peuples. C'est pourquoi le Vietnam accorde une place importante aux échanges culturels et aux contacts entre les populations dans sa politique étrangère, afin de renforcer l'amitié et la coopération avec ses partenaires internationaux.



S'exprimant au nom du corps diplomatique, l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, a souligné que la gastronomie constituait un langage universel, capable de rapprocher les individus et de favoriser la compréhension entre les cultures. Elle s'est dite convaincue que les rencontres et les expériences partagées lors du festival contribueraient à tisser des liens d'amitié durables entre les nations.



Lors de la cérémonie, Ngo Phuong Ly et les autres invités ont participé à une collecte de dons. À cette occasion, les organisateurs, en coordination avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ont remis des aides aux représentants des provinces de Son La, Tuyen Quang, Dien Bien et Ha Tinh, ainsi que de la ville de Huê.



Après la cérémonie, Ngo Phuong Ly et les délégués ont visité les espaces consacrés aux cultures et aux cuisines vietnamienne, de l'ASEAN et du reste du monde, échangeant avec des diplomates, des représentants locaux et des artisans.

Les délégués posent pour une photo souvenir après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

À travers trois espaces principaux, « Fierté du Vietnam », « Saveurs de l'ASEAN » et « Saveurs du monde », le festival invite le public à un voyage gourmand à la découverte de spécialités, de produits du terroir et de traditions culturelles variées. Démonstrations culinaires, dégustations et spectacles artistiques contribuent à faire rayonner l'image d'un Vietnam paisible, accueillant, riche de son identité et ouvert sur le monde.



L'événement fait également écho à la Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036), une initiative vietnamienne adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2026. -VNA