Hanoï (VNA) – L’exposition « Le soleil en soi » du peintre Nguyen Hoang Huy a ouvert ses portes le 22 novembre à l’Art Space, au 42 rue Yet Kieu, à Hanoï. Pour la première fois, l’artiste présente dans son pays natal une collection de grande envergure réunissant 72 œuvres, fruit de sept années de création et de recherche d’un langage pictural personnel en France.



Après avoir découvert les 72 tableaux exposés, le peintre Dao Hai Phong a souligné leur diversité, estimant qu’aucune œuvre ne se ressemblait. Inspirées de la nature, ces peintures évoquent des jardins fleuris, des rivières, des gorges, des ciels et des étendues d’eau qui se mêlent sur la toile. Particulièrement sensible aux couleurs, Dao Hai Phong a comparé les œuvres de Hoang Huy à un « festin visuel ». Il a notamment relevé la sobriété de sa palette, dont les couleurs restent profondes plutôt qu’éclatantes.



Lors du vernissage, Nguyen Hoang Huy a expliqué que cette exposition était l’aboutissement d’un long travail de recherche et d’expérimentation visant à affirmer son style dans la peinture abstraite. À propos du titre « Le soleil en soi », il a précisé que la lumière du soleil représentée dans ses tableaux ne symbolisait pas seulement celle de la nature, mais aussi la chaleur des émotions et l’énergie positive présentes en chacun de nous.



Né à Hanoï, Nguyen Hoang Huy est parti en France en 2012 pour poursuivre sa formation artistique. Il a étudié à l’École des Beaux-Arts de Versailles, où il a obtenu son diplôme en 2017, avant d’achever un cursus de troisième cycle en 2018.



L’exposition est ouverte gratuitement au public jusqu’au 29 novembre 2026. -VNA

