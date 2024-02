Le Vietnam est sur le point de connaître la plus forte croissance de la richesse au cours de la prochaine décennie alors que le pays consolide son statut de centre manufacturier mondial, selon le site d'information économique américain cnbc.com citant un rapport de New World Wealth, une société basée en Afrique du Sud et Henley&Partners, un leader mondial en matière de résidence et de citoyenneté par investissement basé à Londres.

En 2024, Quang Nam envisage à améliorer les infrastructures logistiques au service de la pêche et à renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant à développer une économie maritime moderne et durable.