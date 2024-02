Cérémonie d'accueil du 105ème avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a officiellement accueilli dimanche matin, 18 février, son 105ème avion dans sa flotte moderne, dans le cadre de son plan de développement visant à répondre aux besoins de ses passagers.

Vietjet ajoute cet avion à sa flotte afin d'être prêt pour les projets de développement du réseau de vols vers de nouvelles destinations au cours de la nouvelle année 2024, selon un responsable de Vietjet.

Le 105ème avion de Vietjet est arrivé ce matin à l'aéroport de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville. Il appartient à la première génération d'Airbus moderne au monde, l'A321neo ACF, qui permet d'économiser jusqu'à 20% de carburant, de réduire les émissions dans l'environnement jusqu'à 50% et de diminuer le bruit jusqu'à 75%.



Avant le Nouvel An lunaire 2024, Vietjet a reçu des avions Airbus de nouvelle génération et a augmenté sa flotte de six avions avec équipage pour répondre aux besoins des clients.



Ce nouvel avion sera mis en service immédiatement sur les lignes reliant les destinations au Vietnam ainsi que vers l'Australie, l'Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Indonésie, la Thaïlande...



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA