Berlin (VNA) – Plus de 200 vétérans vietnamiens résidant en Allemagne, vétérans venus du Vietnam et membres de la communauté vietnamienne en Allemagne ont assité le 30 juillet à une messe de requiem à la mémoire des Vietnamiens qui se sont sacrifiés dans les luttes de libération nationale.

Les vétérans présentent des offrandes sous forme de fleurs lors de la messe de requiem. Photo : VNA

Le très vénérable Thich Phap Nhân, gérant de la pagode Phô Dà à Berlin, ainsi que des vénérables, bonzes et bonzesses et bouddhistes des pagodes Phuc Lâm, Tuê Quang, Dông Tâm ont procédé selon les rituels bouddhistes à la cérémonie organisée par l’association Tân Trào.



Dans des volutes bleutées d’encens qui ondoient dans l’air, des mantras et des prières sont récités, ainsi que les noms des martyrs qui se sont sacrifiés pour la cause de la libération nationale, de l’édification et de la défense de la Patrie vietnamienne.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a affirmé que le peuple vietnamien garde à jamais dans sa mémoire les grands mérites des martyrs, des invalides de guerre, des malades de guerre et des vétérans - qui ont contribué à écrire de brillantes pages de l’histoire de la nation vietnamienne.



Le diplomate a également tenu en haute estime les activités de l’association Tân Trào en Allemagne qui promeut toujours l’esprit de solidarité et les responsabilités, connecte les vétérans, organise des activités significatives et a le regard tourné vers le pays natal.



Il a souhaité que l’association continue à montrer son rôle de premier plan dans la communauté, contribue à éduquer des générations de descendants pour préserver les bonnes traditions et mœurs de la nation, contribuant davantage à la construction de la Patrie, ainsi qu’à la promotion des relations croissantes entre le Vietnam et l’Allemagne. – VNA