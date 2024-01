L' ancienne villa à l’architecture située au 49 rue Tran Hung Dao - 46 rue Hang Bai, arrondissement de Hoan Kiem ouvre officiellement ses portes pour accueillir les visiteurs depuis le 26 janvier après une période de restauration. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après une période de restauration, l'ancienne villa à l’architecture située au 49 rue Tran Hung Dao - 46 rue Hang Bai, arrondissement de Hoan Kiem ouvre officiellement ses portes pour accueillir les visiteurs depuis le 26 janvier.D’une superficie de 174 m², l’ouvrage est situé sur un campus de 993 m² et est l'une des rares anciennes villas à l’architecture française à Hanoï maintenant encore un grand espace de jardin. Cette villa a été abandonnée pendant longtemps, de nombreux éléments ont été presque entièrement endommagés.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'embellissement urbain de la ville de Hanoï et avec l'accord de coopération conclu entre le Comité populaire de la ville de Hanoï et la Région Ile-de-France, l’arrondissement de Hoan Kiem a mis en œuvre des travaux de restauration avec l'appui technique de la Région Ile-de-France.En particulier, pour aider le public à mieux comprendre le processus de la restauration de la villa, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem en coordination avec l'Agence de coopération internationale de la région Ile-de-France a inauguré une exposition de documents et des objets présentant ledit processus, depuis les maquettes architecturales, à certains matériaux et techniques de construction de cette villa. En particulier, désormais, l’ouvrage est transformé en Centre d'échange culturel du Vieux quartier de Hanoï, un lieu d'organisation d'activités culturelles de l’arrondissement de Hoan Kiem.Le président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, Pham Tuan Long, a souligné que dans les temps à venir, les études pour la mise en œuvre de la restauration d’autres anciennes villas françaises seraient poursuivies. –VNA