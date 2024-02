Photo d'illustration : VGP

Hanoï, 28 février (VNA) - Un séminaire a eu lieu le 27 février à Hanoï pour discuter des solutions à la stratégie de développement forestier du Vietnam dans le nouveau contexte.L'événement était co-organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), l'Association vietnamienne des sciences économiques de l'agriculture et du développement rural (VIESARD), l'Association des propriétaires forestiers vietnamiens et l'Association vietnamienne des bois et des produits forestiers.S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Quoc Tri, a souligné les réalisations réalisées au cours de la mise en œuvre triennale de la stratégie de développement forestier 2021-2030, affirmant qu'elles contribuent grandement au développement socio-économique, à la protection de l'environnement et à l'atténuation des catastrophes, à une réponse proactive au changement climatique, à la défense et à la sécurité nationales et à la réalisation des objectifs nationaux de développement durable.Le directeur adjoint du Département des forêts, Trieu Van Luc, a souligné que la structure de la production forestière évolue vers des chaînes de production à valeur ajoutée croissante. La valeur de la production forestière a augmenté à un rythme stable de 4,6 % par an, avec plus de 260.000 ha de terres plantées d'arbres chaque année. Les forêts plantées fournissent plus de 70 % des matières ligneuses destinées à la transformation, destinées à la fois à la consommation intérieure et à l'exportation. La valeur des exportations de bois et de produits forestiers s'élève en moyenne à 15,8 milliards de dollars par an.Il a déclaré que le taux de couverture forestière s'est maintenu à 42,02% de la superficie du pays et que les activités forestières ont créé des emplois pour environ 5 millions de travailleurs.Trieu Van Luc a mentionné les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre, telles que le chevauchement et l'incohérence de l'utilisation des terres et de la planification forestière, la lenteur de la location et de l'attribution des forêts et l'application inadéquate des réglementations, mécanismes et politiques pertinents, entre autres.Il a également exprimé ses inquiétudes concernant le budget limité de l'État et l'attention insuffisante des administrations locales à la protection et au développement des forêts.Pour relever ces défis, le vice-président de VIESARD, Nguyen Van Tien, a proposé que le MARD améliore rapidement la planification forestière pour assurer l'alignement avec la planification de l'utilisation des terres au niveau national, provincial et du district, allouer les fonds fonciers de manière raisonnable et gérer étroitement la conversion de l'utilisation des terres forestières.Il a suggéré d'encourager la concentration des ressources foncières pour la production et le commerce, la formation de chaînes de production forestière, de transformation et de vente à grande échelle et l'investissement dans les zones forestières et rurales, en particulier dans les zones reculées et montagneuses.Les délégués présents à l'événement ont proposé des solutions pour déployer la stratégie, en se concentrant sur l'affinement de la loi forestière, la création de mécanismes et de politiques pour éliminer les obstacles, stimuler l'économie forestière et exploiter la valeur multifonctionnelle des écosystèmes forestiers. - VNA