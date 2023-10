Vientiane (VNA) - L’aide fournie par les soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos dans le passé est inestimable, contribuant à promouvoir les relations de coopération et d’amitié entre les deux nations, a déclaré le vice-Premier ministre lao et ministre de la Sécurité publique Vilay Lakhamhong.

Des experts militaires vietnamiens avec des soldats lao. Photo d’archives : VNA



Le dirigeant a fait cette affirmation à l’occasion du 74e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos (30 octobre 1949 – 2023).



Il y a 74, jour pour jour, le Comité permanent du Comité central du Parti communiste indochinois a décidé que le personnel militaire vietnamien chargé d’aider la révolution lao serait organisé en une armée de volontaires. Cela a marqué un jalon dans le développement des forces militaires vietnamiennes sur le champ de bataille du Laos et a confirmé les lignes directrices et les points de vue du Parti dans l’accomplissement des missions internationales. Depuis ce jour, le 30 octobre est devenu la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos.

Dans l’esprit de l’internationalisme prolétarien et mettant en œuvre les enseignements du président Hô Chi Minh, des générations d’officiers, de soldats volontaires et d’experts vietnamiens se sont tenus aux côtés des officiers et des soldats de l’Armée populaire de libération du Laos et du peuple lao pour remporter la victoire complète dans les deux pays dans les guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains entre 1945 et 1975, contribuant au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale

entre les deux pays.



Les dirigeants et le peuple lao ont reconnu et apprécié les réalisations et contributions remarquables des soldats volontaires et experts vietnamiens,



L’ancien secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Choummaly Sayasone a rappelé que dans toutes les batailles principales au Laos, il y avait toujours des soldats volontaires vietnamiens qui se coordonnaient avec l’armée lao, ce qui, selon lui, est devenu une tradition créée par les deux Partis et les deux pays.



Le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, a souligné que ce soutien précieux avait contribué à construire une amitié spéciale et grande entre les Partis, les États, les armées et les peuples des deux pays.



Le ministre lao du Plan et de l’Investissement et président du Comité de coopération Laos-Vietnam, Khamjane Vongphosy, a souligné le développement fructueux de la coopération Laos-Vietnam dans tous les domaines, affirmant qu’elle a atteint un niveau sans précédent dans l’histoire de leurs relations bilatérales.



Dans un discours prononcé le 18 juillet 2022 à Hanoi à l’occasion du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens soutenaient fermement le processus de réforme du Laos et attachaient de l’importance et accordaient la priorité absolue aux relations privilégiées en tant que camarades et frères des deux pays.

Lors d’une cérémonie marquant l’anniversaire le même jour à Vientiane, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith a également souligné que le Parti, l’État et le peuple lao étaient déterminés à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam, apportant ainsi des avantages pratiques à leur peuple. – VNA