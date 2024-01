Un stand dans le cadre de l'événement. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) – Un espace d'exposition et de promotion de la culture, du tourisme et de la gastronomie des villes et provinces de la région Sud-Est, a ouvert ses portes dans la soirée du 4 janvier à Phuoc Long, province de Binh Phuoc.



Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 6 janvier, est organisé par le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Il réunit 22 stands exposant des produits culturels, touristiques et gastronomiques de Tay Ninh, Dak Nong, Dong Nai, Binh Duong, Binh Thuan, Lam Dong, Ho Chi Minh-Ville et Binh Phuoc.-VNA