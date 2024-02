Remise d'un cadeau aux représentants du gouvernement de la Colombie-Britannique. Photo: VNA



Vancouver (VNA) - À l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, le Consulat général du Vietnam à Vancouver a organisé le 5 février (heure locale) le programme "Printemps de la Patrie" pour célébrer le Têt avec la communauté vietnamienne en Ouest canadien.

Lors de cet événement, le consul général Nguyen Quang Trung a passé en revue certaines réalisations politiques étrangères et socio-économiques du pays, en mettant notamment l'accent sur les points forts des relations Vietnam-Canada dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

Au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique, le ministre des Forêts Bruce Ralston a salué le rôle de la communauté vietnamienne, en particulier de la l'Association des entrepreneurs Vietnam-Canada, dans le développement socio-économique local. Il a également apprécié les contributions du Consulat général du Vietnam dans la promotion du partenariat intégral entre le Vietnam et la Colombie-Britannique.

À cette occasion, le ministre Ralston a remis une insigne en reconnaissance de la contribution du consul général Nguyen Quang Trung aux relations bilatérales entre le Vietnam et la Colombie-Britannique.

De plus, au nom du Sénat canadien et du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, le sénateur Victor Oh a décerné une insigne au consul général Nguyen Quang Trung en reconnaissance de sa contribution positive au renforcement des relations entre les deux pays.

La Colombie-Britannique est l'une des provinces canadiennes qui entretient des relations étroites avec le Vietnam. En 2023, cette localité a établi un bureau de commerce et d'investissement à Ho Chi Minh-Ville dans le but de promouvoir les activités commerciales et d'investissement. La Colombie-Britannique considère toujours le Vietnam comme une destination importante pour les investissements et une porte d'entrée vers l'ASEAN pour les entreprises locales.

L'Association des entrepreneurs Vietnam-Canada (VCBA), principalement composée d'hommes d'affaires d'origine vietnamienne en Colombie-Britannique, est également très active dans le domaine de l'investissement au Canada et est considérée comme un modèle dynamique de contribution de la communauté vietnamienne au Canada dans le développement des relations bilatérales. -VNA