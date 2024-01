Selon les autorités malaisiennes, dans l'État de Johor, le plus gravement touché, 8.180 personnes ont été déplacées. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Jusqu’à l'après-midi du 10 janvier, près de 10.000 personnes en Malaisie ont dû être évacuées en raison d' inondations Selon les autorités malaisiennes, dans l'État de Johor, le plus gravement touché, 8.180 personnes ont été déplacées, tandis que dans l'État voisin de Pahang, 1.501 personnes ont également été évacuées vers des centres de secours contre les inondations.L’agence météorologique malaisienne a émis des avertissements de fortes pluies dues à la mousson au nord-est, qui dure généralement d'octobre à mars, accompagnées de vents forts et d'une mer agitée dans les États du Nord et sur la côte est de ce pays d'Asie du Sud-Est. –VNA