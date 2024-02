Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a récemment signé des décisions concernant l’attribution de plus de 1.444 tonnes de riz de la réserve nationale à cinq provinces pour le prochain festival du Têt (Nouvel An lunaire) et la période entre la récolte de la culture précédente et l’implantation de la nouvelle.

Plus de 1.444 tonnes de riz de la réserve nationale seront allouées à cinq provinces pour la prochaine fête du Têt (Nouvel An lunaire) et la période inter-cultures. Photo : VNA

Concrètement, il a chargé le ministère des Finances de distribuer gratuitement 332,37 tonnes de riz à la province de Quang Ngai dans le Centre, 85,44 tonnes à la province de An Giang, plus de 19,9 tonnes à la province de Kiên Giang dans le delta du Mékong et 351,81 tonnes à la province de Tây Ninh dans le Sud pour aider la population locale à l’occasion du Têt.

Pendant ce temps, la province de Lang Son dans le Nord recevra 236,4 tonnes de riz, An Giang 416,38 tonnes et Kiên Giang 2,28 tonnes pour la période de soudure.

Les comités populaires des cinq provinces sont chargés de garantir l’exactitude des données déclarées et de fournir un soutien en temps opportun aux bénéficiaires éligibles, conformément à la réglementation. – VNA