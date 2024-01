Les exportateurs thaïlandais ont été invités à affiner rapidement leurs stratégies d'exportation étant donné l'escalade de la situation en mer Rouge qui affecte les coûts d'expédition et l'espace disponible des navires tout en prolongeant la durée des expéditions. ​

Le 11 janvier, Samsung C&T, société de commerce, de construction, de mode et de villégiature du groupe sud-coréen Samsung, a annoncé avoir achevé la construction d'un gratte-ciel de 118 étages à Kuala Lumpur.

Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré le 11 janvier que trois compagnies aériennes étrangères avaient proposé de nouveaux vols et des vols supplémentaires vers Bali.

Le ministère thaïlandais du Commerce vise à signer trois Accords de libre-échange (ALE) en 2024, dont deux nouveaux avec le Sri Lanka et l'Association européenne de libre-échange (AELE), et un autre visant à moderniser l'ALE existant entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Australie et la Nouvelle-Zélande.