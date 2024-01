La Thaïlande et la Chine pays prévoient de reprendre les négociations bilatérales sur un accord de libre-échange (ALE) cette année.

Le Cambodge et le Vietnam oeuvrent pour promouvoir sans cesse leurs relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme", 45 ans après le Jour de la Victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot, a indiqué un chercheur de l’Académie royale du Cambodge.

L'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (University of the Thai Chamber of Commerce - UTCC) a abaissé le 3 janvier sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Royaume à 2,5 % pour 2023, contre le niveau de 3% donné en octobre 2023.