Jakarta (VNA) - L'Agence nationale de planification du développement d'Indonésie (Bappenas) travaille avec le ministère de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Sûreté nucléaire et de la Protection des consommateurs d'Allemagne pour réduire la dégradation des terres et des mers en Indonésie.



Le programme de coopération s'appelle « Integrated Land and Sea Landscape Management Solutions in Indonesia » (SOLUSI - Solutions intégrées de gestion des paysages terrestres et marins en Indonésie), avec des zones pilotes dans le Centre de Java, les îles Bangka Belitung et le Centre de Sulawesi.



« En tant qu'une des stratégies de mise en œuvre de l'économie verte, SOLUSI contribuera au maintien de la durabilité environnementale en Indonésie en augmentant la résilience des écosystèmes et en créant des moyens de subsistance résilients au climat », a indiqué mercredi la secrétaire ministérielle de Bappenas, Teni Widuriyanti, dans un communiqué officiel à Jakarta.-VNA