Photo : hiephoisanvietnam.org.vn



Hanoï (VNA) - Selon les statistiques préliminaires du Département général des douanes, en janvier, les exportations de manioc ont connu une croissance record.

Concrètement, en janvier, les exportations de manioc ont atteint 76.118 tonnes pour une valeur de plus de 19,9 millions de dollars, soit une augmentation de 369,6% en volume et de 340,8% en valeur par rapport à décembre 2023 et une hausse de 30,9% en volume et de 36,4% en valeur en variation annuelle.

Ainsi, le manioc est le produit ayant connu la plus forte croissance au premier mois de 2024.

Le prix moyen à l'exportation a atteint 262 dollars la tonne, en baisse de 15 dollars la tonne par rapport au mois précédent. Au total, le manioc et les produits à base de manioc a gagné plus de 195 millions de dollars, soit une augmentation de 38,1% par rapport au mois précédent.

La Chine continue de maintenir sa position de premier débouché de manioc du Vietnam. En janvier 2024, le Vietnam a exporté 401 945 tonnes de manioc vers la Chine et a gagné plus de 183 millions de dollars, soit une augmentation de 48 % en volume et de 38 % en valeur par rapport au mois précédent. La part de marché de la Chine est également passée de 91 % en 2023 à 94 % au premier mois de 2024.

Outre la Chine, le Vietnam exporte également ce produit vers d'autres pays comme la République de Corée, la Malaisie, le Japon, le Pakistan…

Selon l'Office général des statistiques, en 2023, la superficie du manioc a atteint environ 511 500 hectares, en baisse de 18 800 hectares par rapport à 2022.



La province de Tay Ninh (Sud) arrive en tête en nombre d’usines de transformation de manioc, abritant 65 unités d'une capacité totale de 6,4 millions de tonnes de tubercules/an.

Le chiffre d'affaires des exportations de manioc et de produits à base de manioc passe de 0,958 milliard de dollars en 2018 à près de 1,5 milliard de dollars en 2022. Le Vietnam se classe actuellement au 2ème rang mondial pour le manioc, après la Thaïlande.



L'Association vietnamienne du manioc s'est fixé pour objectif d’exporter annuellement deux milliards de dollars d'ici 2028 et 2,5 milliards de dollars d'ici 2050. -VNA