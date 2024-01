Hanoi (VNA) – L’entrepreneuriat reprend des couleurs en janvier 2024, avec 27.335 entreprises intégrant et réintégrant le marché, soit une hausse de 5,5% par rapport à janvier 2023 ou plus du triple comparé aux 20.891 entreprises sur la période 2018-2023, a indiqué l’Agence de gestion de l’enregistrement des entreprises.

Même si les temps difficiles pour les entreprises perdurent, la confiance est revenue. Photo: VNA



L’agence relevant du ministère du Plan et de l’Investissement a précisé que le nombre de nouvelles entreprises en janvier s’est établi à 13.536, soit une progression de 24,8% par rapport à la même période de 2023 ou 1,3 fois supérieur à la moyenne du mois de janvier de la période 2018-2023 (10.522 entreprises).



Le capital social moyen des entreprises continue à maintenir sa dynamique de reprise à partir de novembre 2023, a atteint 11,2 milliards de dôngs par entreprise, soit une augmentation de 22,4% par rapport à la même période de 2023.

Le nombre d’entreprises ayant repris leurs activités en janvier s’est établi à 13.799, en baisse de 8,4% par rapport à la même période de 2023. Le mouvement a marqué un bond de 29,3% (645 entreprises) dans l’immobilier, de 11,6% (355 entreprises) dans l’information et la communication, de 6,9% (1.758 entreprises) dans l’industrie de la transformation et de la fabrication, et de 5,9% (216 entreprises) dans l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture.

Pour l’Agence de gestion de l’enregistrement des entreprises, cette hausse mensuelle est due entre autres aux politiques du gouvernement visant à aider les entreprises à fluidifier les flux de capitaux à partir du deuxième semestre de 2023 en leur inspirant plus de confiance dans leurs décisions d’affaires.

En effet, 370.101 milliards de dôngs de capital social ont été ajoutés à l’économie en janvier, soit un recul de 2,1% par rapport à la même période de l’an dernier, dont 151.451 milliards de dôngs en provenance de nouvelles entreprises, soit un bond de 52,8% comparé à janvier 2023.

Cependant, selon les chiffres de l’Agence de gestion de l’enregistrement des entreprises, en janvier, le nombre d’entreprises ayant suspendu provisoirement leurs activités s’est élevé à 43.925, soit une hausse record de 25,5%. Et si l’on inclut les entreprises en cours de dissolution, le nombre d’entreprises qui se sont retirées du marché en janvier a augmenté de 22,8% par rapport à la même période de 2023, à 53.888.

Les responsables du ministère du Plan et de l’Investissement ont appelé la communauté des affaires à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des percées et des orientations audacieuses, innover les modèles de production et de commerce et de restructurer les entreprises.

Ils ont recommandé d’attacher de l’importance à la formation et à l’amélioration des capacités d’administration et de la qualité des ressources humaines, d’appliquer les progrès scientifiques et technologiques pour transformer les défis en opportunités, d’accorder plus d’attention aux besoins du marché domestique, d’élargir les débouchés et de participer à la chaîne de valeur mondiale.

Le ministère du Plan et de l’Investissement a également demandé aux organisations et associations d’entreprises d’étudier et d’évaluer les défis et les opportunités des industries et des domaines, de fournir leur soutien en temps opportun aux entreprises, et de proposer au gouvernement des solutions et des initiatives pour développer les entreprises et relancer l’économie. – VNA