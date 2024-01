Ganjar Pranowo (à droite), candidat présidentiel du parti au pouvoir PDI-P, et son colistier, Mahfud MD (à gauche), ministre coordonnateur des Affaires politiques, juridiques et de sécurité. (Photo : antaranews.com)

Hanoï, 8 janvier (VNA) - Les candidats à l'élection présidentielle indonésienne ont tenu le 7 janvier le deuxième débat, où ils ont discuté de questions de défense, de géopolitique et de diplomatie.Les candidats sont le ministre de la Défense Prabowo Subianto, l'ancien gouverneur de la province centrale de Java Ganjar Pranowo et l'ancien gouverneur de Jakarta Anies Baswedan.Prabowo Subianto, qui est considéré comme le candidat présidentiel le plus potentiel, a déclaré que s'il était élu, il s'efforcerait de maintenir des relations positives avec toutes les puissances mondiales, conformément à la politique étrangère des « non-alignés » de l'Indonésie et de poursuivre une « politique de bon voisinage ». Il a également souligné l'importance de renforcer la puissance militaire pour défendre l'indépendance du pays.Par ailleurs, Ganjar Pranowo a abordé les questions régionales et a déclaré qu'il était essentiel d'augmenter les activités de patrouille de la marine.Pour sa part, Anies Baswedan a soulevé la question des menaces non traditionnelles telles que l'augmentation des incidents de piratage informatique, s'engageant ainsi à renforcer la structure de cyberdéfense. Il s’engage également à faire de l’Indonésie un leader décisif sur la scène mondiale grâce à son soft power tel que les arts.Prabowo devance ses rivaux dans les sondages d'opinion depuis qu'il a choisi Gibran Rakabuming Raka, le fils aîné du président Joko Widodo, comme candidat à la vice-présidence.Pranowo occupe la deuxième place. Des sondages récents suggèrent que Baswedan, en troisième position, pourrait avoir une chance de battre Pranowo et de participer au second tour.L'Indonésie organisera des élections générales le 14 février 2024. Près de 205 millions d'électeurs sur un total de plus de 270 millions d'habitants sont éligibles pour voter pour choisir un successeur au président Joko Widodo. Si aucun des trois candidats n'obtient la majorité des voix au premier tour, un second tour aura lieu en juin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.- VNA