Dà Nang (VNA) - La société sud-coréenne KP Aero Industries Co. Ltd a lancé le 30 janvier les travaux de son usine de composants aéronautiques KP Vina avec un investissement de 20 millions de dollars au parc de haute technologie de Dà Nang, dans le district de Hoa Vang, la ville de Dà Nang.

Cérémonie de lancement des travaux de l’usine de composants aéronautiques du sud-coréen KP Aero Industries à Dà Nang

Il s’agit du deuxième projet de l’industrie aérospatiale dans la plus grande ville du Centre après celui de Vietnam UAC Ltd.Co.L’usine de composants aéronautiques KP Vina devrait devenir opérationnelle en septembre de cette année, créant environ 500 emplois.L’usine sera le lieu de production, de traitement et d’assemblage de pièces d’avion, notamment les portes des moteurs auxiliaires, les caissons d’ailes, les planeurs et les systèmes de support d’aile gauche des Boeing 787 et Boeing 737 Max.L’investisseur du projet est un partenaire des entreprises leaders dans le domaine de l’aviation comme Boeing, Airbus et Korean Air.S’exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier de l’usine, le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a déclaré que le projet visait à orienter le développement socio-économique de la ville et à attirer les investissements dans les domaines prioritaires au cours de la période 2020-2025 et des années suivantes.Dà Nang s’efforce de devenir l’une des destinations d’investissement pour l’industrie aéronautique dans le monde. En vertu de la résolution n°43 du Politburo, la ville ambitionne de devenir un pôle scientifique et technologique au Vietnam. – VNA