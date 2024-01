Caracas (VNA) - Un événement visant à promouvoir les traditions historiques et les valeurs culturelles du Vietnam auprès de la jeune génération vénézuélienne a eu lieu vendredi 19 janvier à Caracas, au Venezuela.

Lors de l’événement à Caracas, au Venezuela, le 19 janvier. Photo : Ambassade du Vietnam au Venezuela

Organisé par l’ambassade du Vietnam au Venezuela et l’Université Santa María (USM), dans le cadre des activités commémoratives du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1989-2024), ainsi que du déploiement de la stratégie de diplomatie culturelle du Vietnam jusqu’en 2030, l’événement a attiré des centaines d’étudiants locaux.S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Giselle Petricca, vice-recteur de l’USM, a souligné qu’il s’agissait d’une opportunité pour les étudiants vénézuéliens de découvrir la culture et l’histoire héroïque du peuple vietnamien, ainsi que les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays.Il a exprimé l’espoir que l’ambassade du Vietnam au Venezuela continuera à coordonner l’organisation de séminaires sur le Vietnam pour aider la jeune génération vénézuélienne à acquérir davantage de connaissances et d’informations sur le Vietnam, en particulier sur ses réalisations en matière d’édification et de développement nationaux.Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a déclaré que la célébration du 35e anniversaire des relations diplomatiques binationales représentait une occasion pour les deux pays de continuer à renforcer et à approfondir davantage leur amitié traditionnelle et leur coopération intégrale.Le diplomate a souhaité que les jeunes générations des deux pays, notamment les étudiants, intensifient les activités d’échange, de présentation et de promotion de la culture et de l’histoire des deux peuples.Lors de l’événement, les étudiants des universités de Caracas se sont ont échangé sur l’histoire, le développement socio-économique et la politique extérieure du Vietnam, ont apprécié les produits artisanaux et découvert les destinations célèbres du Vietnam. – VNA